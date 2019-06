Palpeggia al seno una giovane sul Tagliamento, 72enne nei guai

L'ha adescata mentre si trovava sul greto del fiume Tagliamento e poi, durante la risalita verso la zona dove lei aveva parcheggiato l'automobile, l'ha palpeggiata al seno in un sentiero coperto da una fitta vegetazione. I fatti si sono verificati lo scorso 31 maggio. Il protagonista della vicenda è un 72enne, redidente in provincia di Udine, denunciato per violenza sessuale dopo essere stato identificato dai carabinieri della stazione di San Daniele del Friuli. Gli uomini dell'Arma hanno agito in seguito alla segnalazione della vittima, una 29enne di origine moldava. La ragazza, dopo le pesanti avance, è riuscita a divincolarsi e a raggiungere la sua vettura, dandosi così alla fuga.