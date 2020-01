Il caso Palmanova su Report: Uti e punto nascita in prima serata su RaiTre

Palmanova su RaiTre. Questa volta non si parlerà dell'architettura e della storia della città stellata, ma di Uti. Il sindaco di Palmanova Francesco Martines è stato lungamente intervistato da Bernardo Iovene, giornalista della trasmissione d'inchiesta di Rai3, Report.

La trasmissione

Si è parlato di UTI e di Province, di comunità e aggregazioni, di piccoli e grandi comuni, di servizi e delle difficoltà dell’amministrare quotidiano. Un lungo dialogo tra il primo cittadino e Bernardo Iovene, che ha superato il tema della puntata, arrivando anche a parlare della chiusura del Punto Nascita di Palmanova, delle aree dismesse e non più riqualificate, della politica nazionale e locale.

Andrà in onda a fine marzo, infatti, un servizio interamente dedicato all’architettura istituzionale della regione Friuli Venezia Giulia, passata in pochi anni dalle quattro Province, alle Unioni Territoriali Intercomunali, fino al loro recente scioglimento e alla riforma Roberti che porterà alla nascita delle Comunità e delle Convenzioni, oltre alla ritorno degli enti provinciali elettivi.

Le Uti

«Quella delle UTI era una riforma utile, aveva come obiettivo l’efficientamento del sistema istituzionale, veniva in aiuto ai piccoli comuni, offrendo loro la possibilità di dare servizi di qualità ai propri cittadini. Faceva in modo che fosse conveniente per le amministrazioni mettersi assieme e creare sinergie, svolgendo funzioni aggregate e mettere in atto politiche territoriali di area vasta. Con la decisione di chiudere queste UTI, dando libertà totale ed eliminando gli incentivi per mettersi assieme, si lasciano i piccoli comuni al loro destino. Gli enti più grandi, che possono svolgere le proprie funzioni in autonomia, perché dovrebbero ora dare risorse ai più piccoli, sovraccaricando solo la propria struttura senza nessun vantaggio diretto?», queste alcune delle parole del Sindaco Martines, rivolte al giornalista di Rai3.

Si è parlato anche delle difficoltà seguite alla riforma Serracchiani. Ora la nuova riforma degli enti locali, in via di definizione dalla Regione, prevede di chiudere le neo costituite UTI, per giungere ad aggregazioni volontarie e non incentivate, e di riattivare le province.