Palmanova è il 12° patrimonio del Fvg ad entrare fra i Borghi più belli d'Italia

Palmanova, la città stellata patrimonio mondiale Unesco dal 2017, è entrata da pochissimi giorni a far parte dei Borghi più belli d'Italia presenti in Friuli Venezia Giulia oltre a Clauiano, Cordovado, Fagagna, Gradisca d'Isonzo, Poffabro, Polcenigo, Sappada, Sesto al Reghena, Toppo, Valvasone eVenzone. Il 17 novembre è prevista la consegna della Bandiera del Club da parte del presidente nazionale, Fiorello Primi.

Come la stessa Carta di Qualità recita, essere tra i Borghi più belli d’Italia significa offrire un patrimonio che si faccia apprezzare per la qualità urbanistica e architettonica, oltre a dimostrare, attraverso fatti concreti, una volontà di valorizzazione, sviluppo, promozione e animazione del proprio patrimonio. “La Fortezza è un bene da valorizzare e promuovere. L’ingresso nel Club ci offre un’ulteriore grande vetrina nazionale e internazionale. Il nostro impegno è quello di rendere Palmanova una meta di attrazione turistica riconosciuta a livello globale. Per renderla tale dobbiamo solo farla conoscere e organizzare un’offerta turistica di qualità. Il patrimonio storico è di valore assoluto ed è internazionalmente riconosciuto. Sta a tutti, compresa questa amministrazione, impegnarsi per valorizzarlo al meglio” commenta il Sindaco di Palmanova Francesco Martines.

Il Borgo dei Borghi

Qui sopra le bellissime immagini che la Rai ha realizzato nella fortezza per la trasmissione "Il Borgo dei Borghi - Autunno 2018", che dal 3 novembre al 24 novembre andrà in onda in prima serata su Rai3 per stabilire quale sarà il Borgo più bello del 2018. Dopo il titolo vinto lo scorso anno da Venzone sarebbe strepitoso portare una secondo patrimonio artistico e culturale friulano sul podio delle bellezze nazionali. Ma attenzione, anche gli altri 59 paesi in gara sono di tutto rispetto. Ricordiamo che il pubblico potrà partecipare alla gara eliminatoria ed esprimere la propria preferenza per ognuno dei 3 gruppi eliminatori.

La scheda Rai

Palmanova si trova nella zona sud orientale del Friuli Venezia Giulia, in provincia di Udine. Deve le sue origini alla Serenissima Repubblica di Venezia che nel 1593 la trasforma in "una macchina da guerra", progettata contro le incursioni, dotata di tre porte fortificate a difesa dei confini orientali del Friuli con una pianta a forma di stella a nove punte. Tra le sue bellezze si può ammirare Piazza Grande con la sua forma esagonale; il Duomo, costruito nel 1615, con la sua fastosa facciata; le Porte (Aquileia, Cividale, Udine) gli unici edifici visibili dall'esterno della Fortezza. Il piatto tipico tradizionale è la trippa, cucinata ogni lunedì giorno di mercato.