Altri due contagiati: in Fvg sono otto le persone positive al coronavirus

Altre due persone, entrambe residenti a Trieste, sono risultate positive al test per il coronavirus. Lo ha reso noto la Regione Friuli Venezia Giulia ieri sera. Gli interessati, sintomatici, sono stati presi in carico dal Servizio sanitario e, essendo stati dichiarati non gravi, si trovano in quarantena domiciliare. Come era facile prevedere, dunque, il numero dei contagi è destinato a salire.

A portare il virus in Regione è stato un professore universitario piemontese che tra il 20 e il 21 febbraio ha soggiornato in un albergo di Udine. Una volta tornato in Piemonte, il docente ha accusato i primi sintomi e, sottoponendosi ai test è risultato positivo. Da quel momento sono stati ricostruiti i suoi contatti qui in regione.