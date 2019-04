Operazione anti droga, cinque nuovi arresti in città

Nuovi arresti da parte della Polizia di Udine all'interno della maxi operazione antidroga Magnolia.

In manette

Su disposizione della Procura della Repubblica di Udine gli agenti della Qustura hanno messo in manette altri cinque spacciatori, colpiti durante l'attività investigativa dal provvedimento di arresto differito, disponendo così, nel complesso, 32 misure restrittive.

Chi sono gli spacciatori

Si tratta di un 20enne, italiano e residente a Udine, A. F. B. - ora ai domiciliari -; di due pakistani, B. M. di 26 anni e N. M. di 22 anni, il primo già in carcere e il secondo rintracciato a Gorizia, entrambi in Italia con regolare permesso di soggiorno per protezione sussidiaria; un 26enne afghano, M. A. K., rintracciato dagli agenti delle Volanti vicino alla stazione delle corriere ed infine di un 32enne, U. O., nigeriano e proveniente dal vicino Veneto, condotto al carcere cittadino di via Spalato.