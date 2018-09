Colpito da una scarica elettrica operaio cade dalle scale

Infortunio sul lavoro, oggi, per un operaio, folgorato da una scarica elettrica e caduto dalla scala sulla quale si trovava. L'incidente si è verificato presso la Friulair di via Cisis, a Cervignano del Friuli, azienda che produce essicatori per il trattamento dell'aria compressa.

Sul posto sono stati immediatamente chiamati i soccorsi. Il personale sanitario, dopo aver stabilizzato l'infortunato, lo ha trasportato in ospedale. Le condizioni del ferito non sarebbero fortunatamente gravi. Sul luogo dell'incidente sono poi intervenuti gli uomini dell'arma della stazione cittadina e gli ispettori dell'azienda sanitaria che ora dovranno chiarire le dinamiche di quanto avvenuto.