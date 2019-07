Gianpiero, l'operazione è conclusa e riuscita

Il Friuli ha tenuto il fiato sospeso per tutta la giornata di ieri, ma alla fine all'alba di questa mattina sono arrivate buone notizie: l'operazione di Gianpiero è riuscita.

A darne l'annuncio, la moglie del militare di stanza a Codroipo volato fino negli Staes per vincere la sua battaglia contro un sarcoma, Barbara Rado con un messaggio via Facebook: “Dopo un intervento di più di 12 ore, Kato mi ha comunicato che l'intervento è andato bene! Ora stanno ultimando. Grazie a Dio! È grazie a Kato, che per me, è il mio secondo Dio!”

La notizia è stata appresa con gioia da molte persone che non potevano sperare in un buongiorno migliore.