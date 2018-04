Nuovo Velo Ok a Povoletto, ma è solo un pesce d'aprile

Dalla tenuta nel manzanese regalata da Trump alla sua Melania, al bar con ascensore sul campanile più alto d'Europa di Mortegliano. Tanti gli scherzi d'aprile che sono stati attivati quest'oggi nonostante la festività della Santa Pasqua, sia sui social che nella vita reale (vedi allegati).

Il migliore? Il più bello secondo noi si è tenuto a Povoletto dove qualche burlone ha costruito con l'ultizzo di un po' di vernice arancione e dei semplici bidoni di latta quello che sembra un vero e proprio Velo Ok (vedi immagine a sinistra) . Lo scherzo non solo ha fatto ridere i paesani e gli automobilisti di passaggio, ma ha anche recato alcuni benefici tangibili: molti i conducenti in transito lungo la via d'accesso al paese che alla vista della colonnina arancione hanno infatti rallentato l'andatura del proprio mezzo temendo qualche brutta sorpresa.

