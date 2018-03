Nuovo singolo di Justin Owusu: "Parleranno di me"

Prosegue il percorso artistico del rapper udinese di seconda generazione. Pubblicato negli ultimi giorni il nuovo videoclip realizzato dal regista inglese Jordan Mckellar e prodotto dal producer friulano Matt Beatz (Mattia Piras).

Dopo "Udine Città", "Italiano Vero" e tutte le polemiche nate intorno intorno al singolo "Chi sbaglia Impara" che lo hanno anche portato a ricevere una denuncia da parte del Ministero della Difesa per aver ballato sopra al Sacrario di Redipuglia, Justin si ripresenta al suo pubblico presentando il suo ultimo lavoro. "Parleranno di me", così si intitola il nuovo singolo prodotto da Mattia Piras. Il videoclip, pubblicato da pochi giorni su YouTube, è stato realizzato dal regista inglese Jordan Mckellar, già autore di "Udine città". Questa volta niente più ambientazioni regionali, ma solo il colore nero a fare da sfondo e da set al volto del cantante di origini ghanesi.

“Friuli sulla mappa, Udine è la zona”. Questa una delle frasi presenti all'interno del testo cantato da Justin Owusu che, come già accaduto nei precendenti brani, si è posto l'obiettivo di far capire al meglio le sue origini, la città e la terra dove è cresciuto. "Io e il mio team ci stiamo impegnando per portare il più in alto possibile il nome di Udine all' interno del panorama rap e hip hop italiano - spiega il giovane cantante . Ci provo attraverso la musica, i miei testi e descrivendo e trasmettendo le nostre realtà".

Il periodo friulano

Emmanuel Owusu Frimpong, in arte Justin Owusu, è figlio di immigrati ghanesi, è nato il 6 novembre del 1993 a Udine e ha vissuto in Friuli fino al 2015 quando è emigrato in Inghilterra per inseguire i suoi sogni. Dopo aver frequentato l'asilo, le scuole elementari e medie a Pozzuolo del Friuli, paese dove risiede tuttora la sua famiglia, iniziano per lui gli anni difficili delle superiori. Una serie di fallimenti scolastici e una vita piuttosto spericolata, tra compagnie sbagliate e sbagli adolescenziali, lo portano a lasciare gli studi e l’istituto Bonaldo Stringher all’età di 17 anni. E' in questo periodo che si avvicina sempre di più al ballo e alla musica, iniziando ad esibirsi per le strade di Udine e in alcuni club privati. La sopraggiunta disoccupazione del padre e la mancanza di denaro, nel 2015 spingono il ragazzo ad una scelta drastica: trasferirsi a Londra per rischiare il tutto per tutto.

Il live a Udine - 13 gennaio 2018

Justin Owusu risponde alle polemiche con la canzone "Italiano Vero"

Video al Sacrario, il ministero della Difesa denuncia Justin Owusu

Sacrario di Redipuglia location in un video di Justin Owusu: è polemica

"Udine città", l'inno del rapper Justin Owusu al capoluogo friulano

"Csi", la vita del rapper friulano "Justin Owusu" cantata in rima