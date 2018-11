Nuovo porfido e asfaltature, la giunta mette a disposizione 1 milione e mezzo

Attesi da anni, richiesti da cittadini ma soprattutto dai residenti, sono stati annunciati dal vice sindaco Michelini una serie di interventi sulle strade cittadine.

Il porfido

Udine si rifà il look a partire da due strade da tempo al centro di polemiche e discussioni come via Aquileia e via Gemona. Un'opera, che avrà inizo nella primavera del 2019, per cui la giunta Fontanini ha messo a disposizione ben 900 mila euro. I lavori di posa saranno fatti con le più avanzate tecnologie con lo scopo di poter gestrire sia il traffico di mezzi pesanti che quello di eventuali tram, oltre ad ospitare manifestazioni come mercatini e Friuli Doc. Lo stesso dicesi per viale Gemona.

L'asfaltatura

Un tratto di via Cotonificio e di via Marsala, via dei Tre Galli, via Padova e il piazzale dei Donatori di Sangue saranno interessanti da importanti attività di riasfaltatura. Michelini ha definito gli interventi "indispesabili ed attesi". Per la messa in sicurezza delle strade in questione sono stati messi a disposizione 500 mila euro.