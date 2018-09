Il colonnello Vacca alla guida dei 700 carabinieri della Provincia di Udine. Parole d'ordine: prossimità e sicurezza

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Sicurezza del cittadino e prossimità. Sono queste le parole chiave che più volte, durante la presentazione alla stampa tenutasi questa mattina, il nuovo comandante provinciale di Udine ha ripetuto per sottolineare quelli che sono gli obiettivi primari del suo mandato. Dopo il congedo del Colonnello Zearo, tocca ora al comandante Alfredo Vacca, classe '69, originario della provincia di Bari, prendere la guida delle 53 stazioni dei carabinieri, suddivise in 6 Compagnie, presenti in provincia di Udine. Sotto le sue indicazioni si trovano circa 700 militari, un plotone necessario per coprire il territorio dalla provincia di Udine che è caratterizzato in particolare dai reati predatori anche a causa della sua posizione geografica. "Abbiamo la fortuna di essere ovunque anche se in un territorio vastissimo - ha ribadito il neocomandante -. Il nostro compito primario è di essere vicini alla cittadinanza e dare risposte affinchè non perdano fiducia nelle istituzioni".

Reduce dall'esperienza come capo ufficio personale alla Legione Carabinieri Sardegna di Cagliari, ha guidato in passato il Radiomobile a Vicenza e le Compagnie di Bojano (Campobasso) e Lanusei (Nuoro). Dal 2001 al 2008 è stato comandante del Reparto operativo a Treviso e del 4° Battaglione "Veneto" di Mestre. Alle sue spalle, oltre ad una laurea in Giurisprudenza e Scienze politiche, ha la formazione appresa alla "Nunziatella" di Napoli e all'Accademia di Modena.

Vacca ha poi presentato i due nuovi comandanti di Compagnia arrivati in Friuli. Si tratta del capitano Romolo Mastrolia (originario di Lecce e in arrivo dalla Sardegna) che guiderà Udine e del capitano Rossella Pozzebon che la prossima settimana prenderà il posto del comandante Passarotto a Cividale del Friuli. Il comandante Pozzobon, originaria di Treviso e in arrivo dalla Radiomobile di Trento, si attesta, inoltre, come la prima donna al comando di una Compagnia in Friuli.

Il comandante provinciale di Udine, col. Alfredo Vacca

Il comandante della Compagnia di Cividale del Friuli, cap. Rossella Pozzebon

Il comandante della Compagnia di Udine, cap. Romolo Mastrolia