Dopo le fiamme il "Nordio" riprende vita, si cerca un gestore

Il rifugio “F.lli Nordio e Riccardo Deffar” - a Sella Lom, nell’alta Valle di Ugovizza - è stato completamente ricostruito dopo l’incendio che lo colpì due anni fa, tra l’11 e il 12 febbraio. In vista del completamento di alcune pratiche amministrative ed della riapertura, prevista a giugno, la Società Alpina delle Giulie cerca un gestore qualificato e motivato, per una struttura storica, attiva fin dal 1925. I termini per la presentazione delle offerte scadono il 30 aprile. Sono richiesti i requisiti personali, morali e professionali per la gestione di un Rifugio Alpino, esperienza nella conduzione ed quindi il possesso dei requisiti previsti dalla normativa per la somministrazione di alimenti e bevande oltre al possesso degli attestati di frequenza a corsi di prevenzione incendi e primo soccorso.

I lavori

Sono stati in pratica sostituiti tutti i settori di pareti portanti in legno danneggiati dalle fiamme e ricostruito completamente il tetto, ripristinata la coibentazione e la perlinatura in larice esterna. Sono stati ricondizionati gli impianti elettrico, idraulico e di riscaldamento ed effettuata la bonifica e ritinteggiatura degli ambienti interni danneggiati dall’acqua usata per lo spegnimento. Sono stati reintegrati gli arredi e le attrezzature andate bruciate. I lavori sono stati eseguiti dall'impresa Co.ge.p di Tolmezzo.