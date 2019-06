APU GSA lancia "Alta fedeltà" e riparte dal Terminal Nord per la campagna abbonamenti 2019/20

Attaccamento a colori, senso di appartenenza e consolidamento di un progetto: questi sono i capisaldi da cui APU GSA riparte nel campionato 2019-20, e il claim Alta Fedeltà rimarca il legame profondo che il club ha tessuto nel territorio e richiama l’elevato livello di engagement che i membri della società sono riusciti a creare mescolando la passione dei tifosi bianconeri con la nostra genuinità.

La nuova stagione di APU riparte dal Parco Commerciale Terminal Nord, che consolida una partnership di co-marketing già intrapresa nella precedente stagione, quando l’Officina dello Sport è diventata punto vendita e biglietteria ufficiale del nostro club.

Ogni presenza conta

Apu vuole ripagare la fiducia dei 2.500 abbonati della scorsa stagione dando loro la possibilità, per tre settimane, di rinnovare l’abbonamento a 16 eventi (uno in più del precedente campionato) al medesimo costo dell’anno passato + la prima partita casalinga di Supercoppa + un mouse pad griffato APU. Dopo la fase di prelazione ci sono due fasi di vendita libera, la prima che consente ai nuovi abbonati di acquistare il pacchetto delle 16 partite allo stesso prezzo dei vecchi abbonati (ma senza l’omaggio della Supercoppa) e la seconda a un prezzo maggiorato (dai 20 ai 40 euro).

Le due curve, fino all’anno scorso accomunate nel prezzo e nella scelta libera del posto, si dividono in libera (cuore del tifo bianconero con i ragazzi del Settore D) e in numerata, dove, a un prezzo leggermente superiore, si potrà godere di un ingresso appositamente dedicato e di un posto fisso. Qui di seguito riepiloghiamo le principali informazioni sulla campagna abbonamenti 2019/2020: Quando PRELAZIONE dal 22 giugno al 12 luglio: dedicata al rinnovo per I VECCHI ABBONATI che mantengono il proprio posto. Nel corso di questa fase i vecchi abbonati della stagione regolare possono esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto. Anche i nuovi abbonati potranno sottoscrivere la propria tessera scegliendo, però, solo tra i posti non soggetti a prelazione.

VENDITA LIBERA PRIMA FASE dal 13 luglio al 26 luglio: vendita libera allo stesso prezzo della prelazione.

VENDITA LIBERA SECONDA FASE dal 27 luglio: vendita libera a un prezzo superiore rispetto alla prelazione e alla prima fase di vendita libera (rincaro tra i 20 e i 40 euro). Dove e quando Rinnovi esclusivamente presso: Officina della Sport al Terminal Nord aperto da lunedì al sabato dalle 9 alle 21 e la domenica dalle 9.30 alle 20.30.

Online sul sito Vivaticket.it

Nuovi abbonati presso:

Officina della Sport al Terminal Nord aperto da lunedì al sabato dalle 9 alle 21 e la domenica dalle 9.30 alle 20.30.

Online su Vivaticket.it

Punti vendita Vivaticket: Udine Tabaccheria Covassi, Via Pio Vittorio Ferrari, 6 Udine Zuccolo edicola tabacchi, Via Caccia, 53 Cividale del Friuli Cartolibreria News & toys, Piazza Zorutti, 2 Remanzacco Tabaccheria D’Arrigo, Piazza Paolo Diacono, 9 Martignacco La zebretta, Via XXV Aprile 1945, 4 Cervignano del Friuli Novo bar, Piazza Indipendenza, 32 Lignano Sabbiadoro Viale Gorizia,



I prezzi

L’abbonamento comprende tutte le partite di regular season del campionato italiano di Lega Nazionale Pallacanestro Serie A2 Girone Est, comprensivo della fase a orologio, in cui ci scontreremo contro tre squadre del Girone Ovest in casa. I vecchi abbonati godranno dello stesso prezzo dell’anno scorso e della possibilità di rinnovare l’abbonamento sul proprio posto. Anche i nuovi abbonati potranno usufruire dello stesso prezzo al termine della fase di prelazione, ma senza l’omaggio della prima partita casalinga di Supercoppa. Il settore CURVA LIBERA costerà 10 euro in meno rispetto all’anno scorso, mentre la CURVA NUMERATA 10 euro in più.

PARTERRE PLUS Gli abbonati in parterre oro potranno integrare al momento della sottoscrizione l’abbonamento parterre oro con pass di accesso all’area hospitality al prezzo totale di 460 euro (fase di prelazione e vendita libera prima fase) o 500 euro (vendita libera seconda fase).

VISIBILITA’ RIDOTTA Da quest’anno sono stati mappati in tutti i settori numerati i posti a visibilità ridotta, dove la visuale del campo viene parzialmente ostruita dalla conformazione naturale del palazzetto. Questi posti avranno automaticamente il prezzo dell’abbonamento ridotto a seconda del settore di appartenenza.

Vantaggi

PRIMA ARRIVI, MENO PAGHI: fino al 26 luglio risparmi usufruendo delle tariffe della prima fase.

SALTA LA CODA: scarica dal nostro sito il modulo della privacy da consegnare al momento del ritiro della tessera.

VENDITA ONLINE: anche i nuovi abbonati possono acquistare la loro tessera ONLINE accedendo al sito Vivaticket.it.

RINNOVO ONLINE: puoi rinnovare il tuo abbonamento online sul sito Vivaticket.it e ritirarlo nei giorni di campagna abbonamenti, presso l’Officina dello Sport al Terminal Nord, saltando la fila.

PLAYOFF “NEL TUO POSTO”: potrai sfruttare il diritto di prelazione sul tuo posto in caso di qualificazione ai playoff.

Frienships

Godranno della categoria di acquisto SPECIAL le seguenti tipologie di tifosi:

ABBONATI UDINESE CALCIO 2018/19 E 2019/20

CORRENTISTI DELLA CIVIBANK

Regalo

Per tutti i vecchi abbonati che rinnoveranno l’abbonamento nella fase di prelazione in omaggio il mousepad bianconero da ritirare direttamente all’Officina dello Sport e il biglietto della prima gara casalinga di Supercoppa.

Benefits

Gli abbonati potranno accedere alle promozioni sviluppate con alcuni dei nostri sponsor mostrando l’abbonamento ALTA FEDELTA’ al momento dell’acquisto. I partner bianconeri si riservano la possibilità di cambiare in qualsiasi momento le promozioni che sono comunque non cumulabili con altre promozioni attive.

10% SCONTO PUNTI VENDITA DEL GRUPPO CROATTO

15% SCONTO SPACCIO AZIENDALE DISTILLERIE TOSOLINI A POVOLETTO (UD)

20% SCONTO SARTORIA FILIP JULIEN IN VIA GRAZZANO 11

10% SCONTO FARMER’S MEAT A COLUGNA DI TAVAGNACCO PIAZZA GARIBALDI 6

Tutti gli abbonati bianconeri potranno ricevere un conto corrente e carta di debito gratuiti per un anno. Gli abbonati titolari di una tessera INTERO potranno acquistare il pacchetto offerto da LNP TV PASS per guardare tutte le partite del campionato contestualmente alla sottoscrizione dell’abbonamento stagionale ai seguenti prezzi: