Nuovo discount a Udine, in viale Tricesimo apre il quarto megamarket in meno di un chilometro

Come anticipato il 24 febbraio scorso, è arrivato anche a Udine il re dei discount. Il gigante tedesco della Grande Distribuzione Organizzata inaugurerà giovedì 13 dicembre il suo terzo punto ventida della provincia dopo quelli aperti nei mesi scorsi a Manzano e Reana del Rojale. Prosegue, dunque, il piano di espansione del brand nel Bel Paese con una pianificazione che ha previsto nel 2018 l'avvio di ben 45 supermercati in tutto il nord Italia.

Crescono i supermercati

In viale Tricesimo, fra Lidl, Carrefour e Prix, Aldi sarà dunque il quarto supermercato della zona in appena 800 metri di distanza, calcolando che l'Eurospar, posizionato a pochi metri dalla sede in costruzione, ha chiuso i battenti a inizio 2018. Lungo quell'asse, dunque, c'è un market ogni 200 metri. Situazione simile anche in viale Palmanova dove c’è n'è uno ogni 500 metri e dove sorgerà anche un nuovo mega market nell’area ex Coca Cola. Inoltre, secondo il Piano regolatore, un nuovo supermercato sorgerà nell’area ex Birreria Dormisch, proprio di fronte alla Coop di via Bassi. Non per niente l’Osservatorio del terziario curato da Ires e Format Research ha confermato che Udine con i suoi 938 mq per 1.000 abitanti occupa il primo posto tra le province d'Italia per numero di centri commerciali-superfici di vendita e abitanti, dato che ha poi portato il Fvg (con 753mq) a essere la seconda regione d'Italia (ci batte la Val d'Aosta). Al 1 gennaio 2018, ultimo dato attualmente disponibile, in base alle rilevazioni dell’Osservatorio del Commercio del ministero dello Sviluppo economico le superfici di vendita in regione erano pari ac oltre 915.000 mq (+6,2% contro un incremento nazionale del +2,2%) che equivale a 29 esercizi dellac Gdo in più. La provincia di Udine evidenzia l’incremento maggiore (+9,8%), seguita da Gorizia (+4,7%).

I numeri

Il nuovo punto vendita è posizionato in viale Tricesimo al civico 95, al posto della vecchia filiale demolita dell'Unicredit Banca, e darà lavoro a 14 dipendenti. Il negozio presenta un’area vendita di oltre 1.200 m2 e un'area esterna di oltre 2.000 m2 che presenta ben 132 posti auto. L'orario di apertura al pubblico non prevede giorni di chiusura o di riposo. Dal lunedì al sabato il supermercato sarà aperto dalle 8.30 alle 20.30, la domenica dalle 9.00 alle 20.00.

Lo store

Il reparto ortofrutta è il primo ampio spazio a cui ogni cliente accederà entrando nel negozio, seguita poi da una vinoteca, dal “Banco dei Sapori”, area riservata alla gastronomia e alle specialità regionali, dall'angolo del pane “Pan del Dì” e dal corner “CAFFÈ AL DÌ”. Un ampio spazio del negozio, infine, è destinato ai prodotti in promozione: due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, si potrà trovare una variegata offerta di articoli promozionali. L’offerta Aldi, riferisce la casa madre, è composta al 75% da prodotti alimentari nati dalla collaborazione con fornitori italiani selezionati e presenta l’85% di articoli a proprio marchio, selezionati dall’azienda e sottoposti ad attenti controlli di qualità.