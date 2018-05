Dal parrucchiere ora si beve champagne. Nuova attività in via Vittorio Veneto

Dopo la moria di attività commerciali e caro affitti nella storica via porticata di Udine e molti locali chiusi con cartelli posti sulle vetrine "Vendesi" o "Affittasi", apre in via Vittorio Veneto una nuova attività: I-Marcon parrucchieri & drink.

La novità

Il salone propone una novità, un format approdato per la prima volta in Italia. Ad ogni cliente del negozio sarà offerta una coppa di champagne. Mentre si attenderà la fine del taglio e della piega, la clientela potrà sorseggiare e godere di un buon bicchiere di vino fresco da degustare.

Figlio d'arte

Andrea Marcon, titolare del nuovo salone, ha alle sue spalle una storia che conta sessant'anni di attività e un'esperienza internazionale. Imparata l'arte grazie al padre, barbiere a San Vito, una volta mancato, nel 2014 ha deciso di trasferirsi a Londra per studiare e imparare nuove tecniche, diventando così tecnico specializzato nel taglio di capelli. Seguono poi esperienze in molte città del mondo, a New York, Tokyo, Londra, Cortina e Roma. Alla fine, però, l'idea di tornare in Friuli e aprire un nuovo negozio a Udine.

Il salone offrirà tutti i tipi di servizi, dal taglio, alla piega, al colore, e collaborerà con il Ginger bar per l'acquisto dello champagne. Gli orari osservati saranno i seguenti: dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 19:00, sabato dalle 10:00 alle 18:00. Domenica e lunedì chiuso.