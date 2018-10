Nominato il nuovo Cda di Fvg Strade, il Pd non ci sta: "Spartizione di poltrone"

Raffaele Fantelli guida il Consiglio di amministrazione di Friuli Venezia Giulia Strade spa, la società a capitale interamente pubblico con oggetto sociale esclusivo la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di opere di viabilità regionale. Il Cda di Fvg Strade sarà così composto, oltre che da Fantelli nel ruolo di presidente, da Ferruccio Anzit e Cristiana Gallizia. Lo ha stabilito oggi la Giunta Fedriga, riunitasi a Udine in seduta straordinaria, recependo la proposta dell'assessore a Finanze e Patrimonio, Barbara Zilli.

"Una scelta - ha commentato Zilli - che va a soddisfare le complessità gestionali dell'attività societaria, mantenendo peraltro gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa".

La reazione del Pd

"Solo una settimana fa la Giunta Fedriga annunciava il nuovo amministratore unico di Fvg Strade. Oggi la situazione è ribaltata e gli amministratori sono tre, con un presidente e due membri del nuovo cda. Cosa nasconde Fedriga, il vecchio sistema di spartizione del potere in stile prima Repubblica?". A dirlo è la consigliera regionale del Pd, Mariagrazia Santoro

commentando la delibera della Giunta Fedriga. "Non è credibile che abbiano cambiato idea in maniera così radicale in una sola settimana - ha aggiunto Santoro-. Più credibile è una spartizione di poltrone: in questo caso meglio si presta la creazione del cda con due politici, uno di Forza Italia e l'altro di Progetto Fvg".