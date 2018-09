"Nico" sbarca a Udine e raddoppia la sua presenza in Friuli

Venerdì 28 settembre il gruppo veneto "Nico" inaugurerà il suo secondo megastore del Friuli. Dopo l'apertura a metà anni '80 del punto vendita presente a Chiopris Viscone, negozio di riferimento per molti cittadini della Bassa, il marchio veneto di calzature e abbigliamento ha deciso di raddoppiare la sua presenza in regione.

Viale Tricesimo si conferma a vocazione commerciale

Il nuovo megastore da 4.600 metri quadri presenta un grande parcheggio esterno ed uno interrato. L'immobile, da pochi mesi rilevato, si trova esattamente al civico 119 di viale Tricesimo, a pochi metri dal Terminal Nord, all'interno di quello che fino al 31 marzo scorso era lo stabilimento giallo-verde che ospitava "Self", il negozio di hobbistica e fai da te. Dopo il restyling che ha coinvolto la facciata esterna dell'edificio (ora color arancione e metallico), all'interno si sta lavorando a pieno regime per allestire e ultimare i reparti che esporranno l'ampia gamma di articoli e prodotti di moda che il gruppo vicentino è solito proporre alla sua clientela, dai brand più noti a quelli più economici che comunque offrono qualità e risparmio. Lo stabilimento da poco acquistato misura in totale.

Espansione graduale e ragionata

Per la catena nata a San Zeno di Cassola (Vi) quello di Udine sarà il tredicesimo punto vendita in Europa. L'azienda, che da sempre cerca di valorizzare il "made in Italy", vanta 10 punti vendita (11 con la nuova inaugurazione) nel Triveneto, 2 in Polonia e attualmente supera i 600 dipendenti.