Nevica bene in provincia, a Lignano la spiaggia è tutta imbiancata

La città non è molto coinvolta, ma la provincia si. La neve annunciata è arrivata, imbiancando in particolare la Bassa Friulana. Neve nelle principali località come Palmanova, Aquileia, Grado, Lignano e nei paraggi. I fiocchi scendono copiosi nel capoluogo regionale Trieste già dalla prima mattina, precipitazioni registrate anche a Pordenone e Gorizia.

Allerta

Prosegue l'allerta meteo "gialla" diramata nella giornata di ieri dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Sul territorio i mezzi spargisale, il Comune di Udine ha attivato il piano neve.

Previsioni

Le precipitazioni nevose, in base a quanto diffuso dall'Osmer, dovrebbero concludersi nel primo pomeriggio. Già da giovedì è previsto cielo variabile su gran parte del Friuli con temperature massime in aumento.