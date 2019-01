Arriva la neve anche in città per "la settimana più bianca dell'anno"

Quella che viene definita come "la settimana più bianca dell'anno" porterà la neve anche in Friuli e a Udine a bassa quota. Le previsioni sono dell'Osmer del Friuli Venezia Giulia, e si riferiscono alla giornata di mercoledì per quanto riguarda il nostro territorio (già innevato nei giorni precedenti nelle zone montane). L'inizio delle precipitazioni è previsto per la prima mattinata. Cesseranno verso le 12.

Mercoledì, previsioni generali

Cielo coperto con deboli precipitazioni sparse e intermittenti. Sarà probabile neve o pioggia mista a neve anche in pianura e sulla costa. Possibile localmente la formazione di ghiaccio al suolo, specie sul Carso e in montagna. Bora moderata su costa e zone orientali. Dal pomeriggio-sera tendenza a cessazione delle precipitazioni.

Monti

Cielo coperto con deboli nevicate sparse e intermittenti. Probabile locale formazione di ghiaccio al suolo. Dal pomeriggio-sera tendenza a cessazione delle precipitazioni.

Alta pianura

Cielo coperto con deboli precipitazioni sparse e intermittenti. Sarà probabile neve o pioggia mista a neve. Dal pomeriggio-sera tendenza a cessazione delle precipitazioni.

Bassa pianura

Cielo coperto con deboli precipitazioni sparse e intermittenti. Sarà probabile neve o pioggia mista a neve. Dal pomeriggio-sera tendenza a cessazione delle precipitazioni.

Costa

Cielo coperto con deboli precipitazioni sparse e intermittenti. Sarà probabile neve o pioggia mista a neve. Possibile localmente la formazione di ghiaccio al suolo, specie sul Carso. Soffierà Bora moderata. Dal pomeriggio-sera tendenza a cessazione delle precipitazioni.