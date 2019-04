Primavera inoltrata, 28 aprile 2019, neve sulla Carnia. Per quanto possa apparire singolare le immagini parlano chiaro. La notte ha portato abbondanti nevicate, con il fenomeno che prosegue anche oggi. Il video si riferisce a Sauris di Sopra e Ovaro, ma non mancano precipitazioni anche in altre zone della montagna friulana, Canal del Ferro compreso.

Sappada

Monte Zoncolan

Rifugio Gortani

Rifugio Tolazzi