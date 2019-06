I numeri della Pentecoste: multe per 1500 euro agli ubriachi

E’ terminato senza criticità di ordine e sicurezza pubblica il fine settimana della Pentecoste a Lignano. Come ogni anno l'evento ha visto migliaia di turisti austriaci invadere la località friulana. A partire da giovedì 6 giugno, in occasione dei primi arrivi, e fino a ieri il Questore di Udine ha disposto straordinari servizi di ordine e sicurezza pubblica, finalizzati a prevenire, soprattutto nelle ore serali e notturne, che i festeggiamenti non sfociassero in atti di intemperanza e vandalismo.

Le forze all'opera

L'attività, coordinata da personale della Questura udinese, è sata svolta da agenti della Polizia di Stato in forza alla stessa Questura ed al Reparto prevenzione crimine “Veneto”, da militari dell’ Arma de Carabinieri e da agenti della Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro.

Il bilancio

Quattro i cittadini austriaci sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria in stato di libertà: due ragazzi per ricettazione di due lettini asportati da un ufficio spiaggia e una coppia per resistenza a Pubblico Ufficiale opposta agli agenti intervenuti ad interrompere atti osceni sulla pubblica via in pieno pomeriggio, e per i quali è stata peraltro denunciata la ragazza. Nei confronti dei quattro è stato emesso anche foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune lignanese, per due anni per i primi due turisti, tre anni per la coppia. Sono stati 15 invece i giovani austriaci (l’età media è di quasi 22 anni) sanzionati per ubriachezza molesta (sanzione pecuniaria di 102 euro, con pagamento in misura ridotta) e 12 le contravvenzioni al Codice della strada per sosta vietata. Un conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Locali

Controlli sono stati effettuati anche ai gestori di pubblici esercizi e venditori ambulanti: una decina gli esercenti sanzionati, o per violazione del divieto di somministrazione di alcolici in vetro e lattine o per violazione dei limiti orari previsti per concerti ed emissioni sonore; sono stati invece 15 i sequestri di braccialetti, souvenir e oggetti vari a carico di venditori ambulanti. Diversi anche gli interventi garantiti su strada dal personale sanitario, quasi esclusivamente per giovani colti da malore a seguito dell’eccessivo consumo di alcolici.

Ultimi accorgimenti

Ieri pomeriggio sono sati effettuati controlli mirati ai conducenti in occasione del rientro in Austria, che si è svolto senza criticità o code.