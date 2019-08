Giornata no per i locali lignanesi, chiusi il Mr. Charlie e La Pagoda di Pineta

Sospensione della licenza per sette giorni alla discoteca lignanese Mr.Charlie. Il provvedimento, con decorrenza da oggi, è stato deciso dal Questore della città di Udine a seguito dei recenti fatti di cronaca avvenuti lo scorso weekend e a metà luglio. Nell’ultimo episodio era scoppiata una rissa che si era conclusa con alcuni giovani finiti in ospedale con lesioni da arma da taglio. Altra brutta sorpresa per i turisti lignanesi anche a Lignano Pineta, dove da questa mattina non è possibile l’ingresso al pontile e al bar La Pagoda. La chiusura del bar si protrarrà per cinque giorni: un cartello parla di problemi tecnici. Il locale riaprirà il 25 agosto.