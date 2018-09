L'invito: "Udine ospiti la mostra sulle leggi razziali allestita dal liceo di Trieste"

Il capogruppo di Innovare, Federico Pirone, mercoledì 26 settembre alle ore 17.30 in Consiglio Comunale discuterà una mozione scritta di suo pugno che inviterà il sindaco Fontani e l'assessore alla cultura Cigolot a ospitare a Udine la mostra "Razzismo in cattedra" allestita dai ragazzi del Liceo Petrarca di Trieste. Si tratta dell'allestimento che tanto ha fatto discutere nelle ultime settimane in regione e in Italia dopo che il suo manifesto è stato inizialmente "bocciato" dall'Assessore alla cultura del Comune di Trieste, Giorgio Rossi e poi ritenuto duro ed esagerato dallo stesso Dipiazza, prima di un improvviso dietrofront.

"L'allestimento potrebbe avere il patrocinio comunale e potrebbe essere ospitato presso i locali di Palazzo Morpurgo o presso un'istituzione scolastica cittadina -spiega Pirone -. L'ideale sarebbe organizzare l'esposizione di concerto con le associazioni cittadine che si occupano della memoria facendo coincidere l'inaugurazione con gli ottant'anni dalla promulgazione del Decreto legge n.1728 “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”, avvenuta il 17 novembre 1938, o con la “Giornata della memoria” del 2019 organizzata, da diversi anni dal Comune stesso".

La mostra costituisce un importante strumento di riflessione su una pagina buia della storia italiana. "Le pressioni che la scuola ha ricevuto per sostituire la locandina sono inaccettabili", aggiunge il consigliere dell'opposizione che poi conclude: "Considerato quanto sia decisivo lo studio della storia, anche nei suoi aspetti più duri, e quanto sia fondamentale per le istituzioni stimolare e incoraggiare le iniziative dei ragazzi, credo che sarebbe un'iniziativa ideale per ricordare anche il ruolo che Udine e la sua provincia hanno avuto durante la Liberazione dal Nazifascismo".