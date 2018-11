Addio a "Calda la mandorla", il re dei dolci e dei mercatini

Tutti lo conoscevano, o almeno riconoscevano il suo richiamo. E' mancato a causa di gravi condizioni di salute Viviano Franz, il celebre ambulante di Gonars noto a chiunque abbia frequentato le fiere e le sagre friulane per il suo invito ad assaggiare i suoi prodotti caramellati al grido di "Calda la mandarla, calda". Aveva 74 anni e i suoi funerali saranno celebrati oggi, alle 15, nel duomo di Gonars.

La notizia ha subito generato sconforto a Gonars, come nella Bassa e in tutto il Friuli. Erano tanti i suoi clienti, dei veri aficionados, che immancabilmente accorrevano durante i mercatini per acquistare i suoi prodotti (caramelle gommose, frittelle, liquirizie, noccioline, torroni) ascoltando quel suo riconoscibile e originale richiamo. Quella sua voce, quella strofa, semplice e buffa, era un'attrazione fissa per tutti i grandi e piccini. Dava colore e un tocco di "caramello" a tutte le fiere a cui partecipava.

I ricordi sui social

"E’ un altro pezzo della mia infanzia che se ne va", scrive un utente su Facebook. "Con ogni tempo - pioggia, neve, vento, freddo e caldo - hai rallegrato con la tua simpatia e il tuo sorriso tutte le sagre di paese del Friuli - scrive un altro amico. Tante generazioni sono cresciute con i tuoi dolci e nessuno ti dimenticherà. Mandi Viviano!". "Con il suo “calda la mandorla” riempiva le vie di Pontebba - ricorda un altro conoscente-. Buon viaggio e sempre “Calda la mandola”".