Incendio tra Villalta e Martignacco, un uomo muore nelle fiamme

Un 85enne di Martignacco è morto in un incendio che si è verificato nel tardo pomeriggio — poco prima delle 18 — in via Molini sul Ledra, a Villalta di Fagagna, al confine tra i due comuni. Il suo corpo è stato avvolto dalle fiamme mentre stavano bruciando delle sterpaglie.

Dinamica

Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri. È stato soccorso anche il figlio dell’anziano. Le dinamiche della vicenda sono ancora in corso di chiarificazione.