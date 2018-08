Dramma nel mondo della musica, è mancato il deejay Roberto Livesu

È mancato recentemente il deejay Roberto Livesu, molto popolare negli anni ’90 in Friuli Venezia Giulia e non solo. Moltissimi i commenti di rammarico sui social, dove la notizia si è diffusa rapidamente, generando una eco consistente.

In tanti hanno voluto lasciare il loro ricordo, sia del professionista che dell’uomo. Livesu ha educato una generazione, quella dei nati negli anni ’70, ad ascoltare un certo tipo di musica in gran voga in discoteca. Ora quei luoghi e quello stile di vita notturna, perlomeno in Friuli, non ci sono più, come non ci sarà più uno dei principali sostenitori. Il funerale sarà celebrato oggi, sabato 11 agosto, alle 9.30 nella chiesa della Madonnina di Gorizia, poi, alle 10.30, al cimitero di Farra.