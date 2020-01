Trovato morto il custode del vecchio "Mercatone Zeta"

Pietro Tortolo, di 60 anni, è stato trovato morto questa mattina all'interno del suo appartamento, che fungeva anche da ufficio per il centro commerciale Conforama: l'uomo, conosciuto in tutto il paese, era infatti il custode del grande magazzino di Bagnaria Arsa, fin da tempi in cui lo stesso si chiamava "Mercatone Zeta". A trovarlo privo di vita gli addetti del punto vendita, arrivati a Bagnaria Arsa per iniziare una nuova giornata di lavoro e facendo la terribile scoperta.

A quanto pare Tortolo, classe 1959, è deceduto durante la notte per cause naturali. I dipendenti del centro commerciale hanno così chiamato i Carabinieri: sul posto è intervenuta la Compagnia di Palmanova, che ha immediatamente informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine. Una volta ottenuto il nulla osta, l'uomo è stato portato nella cella mortuaria dove la sua salma è stata ricomposta.

Tortolo, che lascia due figlie e un figlio, aveva trascorso 20 anni nella Polisportiva di Bagnaria Arsa e per questo era consociuto anche fuori dall'ambiente lavorativo,