Morto Giuseppe Tonutti, una vita di politica e pubblica amministrazione

È mancato a 93 anni Giuseppe Tonutti, ex senatore della Democrazia Cristiana dalla settima alla nona legislatura. Nato a Udine nel 1925, è stato segretario nazionale amministrativo del partito di piazza del Gesù dal 1982 al 1986, e ha ricoperto la carica di senatore dal 1976 al 1987. Tonutti è stato anche presidente della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, di Autovie Venete, del Porto di Trieste e della finanziaria regionale 'Friulia'.

Spitaleri

«Scompare un altro esponente della buona politica, un esempio operoso di come si può entrare nelle istituzioni rappresentative portandovi i valori di un grande partito popolare. Giuseppe Tonutti fu testimone di un altro tempo, di un più sobrio modo di incarnare l'appartenenza e di considerare rispettosamente la comunità». Lo ha affermato il segretario regionale del Pd del Friuli Venezia Giulia Salvatore Spitaleri.«Il Partito democratico del Friuli Venezia Giulia - ha aggiunto Spitaleri - ne ricorda il rigore morale, la capacità di servizio, il senso delle istituzioni e l'attenzione ai temi sociali. Ai familiari, il nostro abbraccio e il nostro profondo cordoglio».

Zanin

Il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin esprime il cordoglio dell'Assemblea del Friuli Venezia Giulia e suo personale. «Personalmente - dice Zanin 2-, lo ricordo per la serietà e l'autorevolezza quando interveniva alle riunioni della direzione provinciale della Dc alle quali io partecipavo come coordinatore provinciale del Movimento giovanile. È stato esempio di un modo di vivere la politica e l'impegno nelle istituzioni coerente e attento alle istanze della base».

Bolzonello

«Ricordo Giuseppe Tonutti come una figura importante e saggia per la politica nazionale. Con lui perdiamo un esempio per intere generazioni di politici e amministratori» commenta Sergio Bolzonello, capogruppo del Pd in Consiglio regionale.

Riccardi

Tonutti è stato «un interprete delle grandi scelte del Friuli Venezia Giulia» per Riccardo Riccardi, assessore alla Sanità regionale e vicepresidente della Giunta. «Tonutti - ricorda il vicegovernatore - fu senza dubbio un autorevole esponente nella Democrazia Cristiana, un autentico protagonista della storia di questa terra nella sua esperienza parlamentare. Oltre alla sua carriera politica, fu anche testimone e interprete delle grandi scelte che riguardarono la nostra regione; in prima persona assunse infatti la guida dei più importanti strumenti economico finanziaria della regione, sapendo consolidare la loro presenza nella crescita del Friuli Venezia Giulia».