Montagna killer, perde la vita il 46enne sangiorgino Francesco Mizzau

E' il classe 1973 Francesco Mizzau il sangiorgino vittima di un pauroso incidente che si è verificato oggi sul Piancavallo, in provincia di Pordenone. Mizzau si trovava in compagnia di un gruppo di amici sulla Cima dei Furlani e stava scendendo verso la forcella omonima quando, a quota 2000 metri d'altitudine, ha perso aderenza precipitando per 200 metri. L'episodio si è verificato davanti al gruppo con cui si trovava. Sono stati i componenti dello stesso ad allertare il Nue112, che ha così attivato i soccorsi nel corso dei quali è stato rinvenuto, sempre in zona, il cadavere di un altro escursionista, il 51enne di Porcia Marzio Verardo.