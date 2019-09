Addio a Carlo Galliussi, storico gestore della pizzeria "Al Sole" di Cividale

Tutta la zona del Cividalese dice addio a Carlo Galliussi, personaggio simbolo della ristorazione nella cittadina ducale. Per alcuni decenni è stato il gestore della pizzeria “Al Sole” di Gagliano, in viale Trieste, chiusa da un anno circa. Generazioni di cividalesi sono cresciute con le sue pizze e le sua birre a caduta, la sua calma e il suo modo di fare schietto e serafico. Mangiare da lui e attendere - anche per un tempo superiore alla media degli altri locali - la portata rappresentava una sorta di esperienza. La notizia si è diffusa già da stamattina su sui gruppi cividalesi di Facebook, con tante persone che hanno voluto lasciare un pensiero per Carlo.