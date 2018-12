Trovato senza vita nel suo letto a soli 39 anni

Non rispondeva al telefono, e così i parenti ed alcuni amici si sono preoccupati per lui, presentandosi a casa sua nel pomeriggio di lunedì. I vigili del fuoco hanno forzato la porta di casa, facendo in modo che si concretizzasse la triste scoperta. Alessandro Fiore, 39enne di Cervignano del Friuli, aveva smesso di vivere. Alessandro era molto conosciuto nella zona del Cervignanese. Da tempo lottava contro la malattia che non gli ha lasciato scampo. Sul posto i carabinieri della stazione di Cervignano e i sanitari della Croce verde della cittadina della Bassa.