Muore a soli 23 anni, Cividale del Friuli saluta la giovane Sara Butelli

Aveva solo 23 anni Sara Butelli. La giovane cividalese è mancata ieri al Cro di Aviano, dopo aver provato per diversi anni a curare un cancro più tenace della sua gioventù. Ad annunciarlo la famiglia, i genitori e il fratello, ma anche i tanti parenti e i moltissimi amici e compagni di studi che hanno condiviso con le questo breve ma intenso percorso di vita insieme. Un percorso intenso perché condizionato dalla passione della giovane, soprattutto nei confronti dello studio. Diplomata al Liceo Classico Paolo Diacono di Cividale, Sara si è poi iscritta a Giurisprudenza, frequentando quattro mesi in Australia grazie al programma Erasmus e vincendo un'ulteriore borsa di studio per l'estero che l'avrebbe portata ad incrementare ancora il suo bagaglio culturale. I funerali avranno luogo giovedì 9 maggio alle 16 nel Duomo di Cividale, giungendo da Aviano alle ore 15. Questa sera alle ore 19.30 nella chiesa di Rualis verrà recitato il Santo Rosario.