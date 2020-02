Violento rogo in palazzina a Tricesimo, perde la vita una 74enne

Violento rogo intorno alle tre di questa notte in una palazzina di Via San Pelagio 26 a Tricesimo.

Nell’incendio ha perso la vita Renata Ellero pensionata di 74 anni che viveva da sola al primo piano del palazzo. L’anziana, con ogni probabilità, è rimasta intossicata dal fumo. Inutili i tentativi di rianimarla.

I feriti

Sono 13 in totale le persone che sono rimaste intossicate dal fumo e ricoverate in ospedale, tra le quali anche 3 bambini. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco che sono giunti con 3 mezzi dal Comando di Udine e 2 dal Distaccamento di Gemona del Friuli ed hanno lavorato per ore, per trarre in salvo gli abitanti e spegnere le fiamme. Sul posto anche i Carabinieri del N.O.R. di Udine.

Gli inquilini del palazzo sono stati fatti evacuare uno ad uno, anche dai balconi dove è stato ritenuto necessario. L'appartamento da cui è partito il rogo è stato dichiarato inagibile ed è stato interdetto l'accesso anche a una camera da letto dell'alloggio sovrastante.

Le cause

Le cause dell’incendio, sarebbero da ricondursi ad un problema di natura elettrica al primo piano.

La palazzina non ha subito danni strutturali, ma sarà comunque necessario l’intervento di una ditta specializzata per rimuovere le sostanze tossiche depositatesi nel vano svcle.