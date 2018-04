Tragedia a Pontebba, muore a soli 8 mesi di età

La piccola Noemi è mancata a soli otto mesi di età. La tragedia si è consumata a Pontebba. A fare la tragica scoperta questa mattina verso le 8, come riporta Il Gazzettino, è stata la mamma. La donna ha raggiunto la culla della bambina, realizzando subito che non respirava più. Inutili i soccorsi, garantiti da elicottero ambulanza del 118, per la neonata non c'era più nulla da fare. Ottenuto il nullaosta da parte del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine, la salma è stata composta all'ospedale di Tolmezzo. L'autorità giudiziaria ha disposto l'esame autoptico.