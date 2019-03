Moria delle api, sequestrati campi di mais con principio attivo tossico

Dalla mattina di oggi, martedì 5 marzo, personale del Corpo forestale regionale sta dando luogo all'esecuzione di decreti di sequestro preventivo di una serie di terreni in vari comuni della provincia di Udine, con l'inibizione per l'anno 2019 alla coltivazione di mais conciato con qualsiasi principio attivo tossico per le api.

L'indagine

I provvedimenti sono stati emessi dai gip del tribunale di Udine, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo friulano, nell'ambito di un'inchiesta condotta dal pubblico ministero Viviana Del Tedesco. Il magistrato ipotizza il reato di inquinamento ambientale per l'uso nella semina di mais di un fitofarmaco - consentito dalla legge - impiegato però in maniera difforme dalle prescrizioni di sicurezza. L'indagine si è sviluppata dopo la segnalazione da parte degli apicoltori di fenomeni di spopolamento e moria delle api da miele.