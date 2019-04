Moria delle api, la Procura di Udine ricorre in Cassazione contro i dissequestri

La Procura della Repubblica di Udine ha depositato un ricorso in Corte di Cassazione contro il secondo provvedimento del Tribunale del Riesame di Udine che ha disposto il dissequestro di alcuni campi coltivati a mais a cui erano stati apposti i sigilli "con inibizione per l'anno 2019 alla coltivazione di mais conciato con qualsivoglia principio attivo tossico per le api" nell'ambito dell'inchiesta avviata sulla moria delle api nelle campagne friulane.

De Nicolo

Il ricorso è stato redatto dal pm titolare del fascicolo - Viviana Del Tedesco - e vistato dal Procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo. "In questa materia le norme sono di recente introduzione. Non c'è ancora una diffusa elaborazione giurisprudenziale - spiega il Procuratore - tra la nostra interpretazione e quella opposta del Riesame attendiamo il vaglio della Cassazione, di cui attendiamo l'ultima parola". La Procura non ha impugnato invece un altro provvedimento di dissequestro che era stato pronunciato da altro collegio del Tribunale del Riesame.