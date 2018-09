Friuli Doc 2018, le limitazioni al traffico e i divieti

Mancano meno di due settimane al taglio del nastro della 26a edizione di Friuli Doc, ma già nei prossimi giorni i preparativi sono destinati a modificare la circolazione in città e inevitabilmente anche a ripercuotersi su alcune tratte degli autobus urbani, con alcuni disagi per gli automobilisti.

L'inizio

A partire da venerdì 7 settembre, via Vittorio Veneto, via Mercatovecchio e piazza Marconi saranno chiuse al traffico modificando il percorso degli autobus della direttrice Gemona-Vittorio Veneto. Dallo stesso giorno è prevista anche la deviazione delle linee 8 e 9 per la chiusura via Manin.In piazza XX settembre cominceranno i lavori di allestimento da sabato 8, a partire dalle 14, dopo la chiusura del mercato del sabato.

Da lunedì 10

Da lunedì 10 settembre saranno interessati dal divieto di transito Largo Ospedale Vecchio e Via Aquileia, con deviazione delle linee 1 e 3, e sarà sospesa fino al termine dell’evento la stazione di bike sharing di piazza Duomo. Nonostante le numerose deviazioni, i luoghi della festa saranno facilmente raggiungibili con l’autobus e, eccezionalmente per Friuli Doc, si potrà utilizzare il consueto biglietto urbano al costo di 1,25 euro con estensione della durata del ticket fino a 6 ore. La validità prolungata sarà attiva da venerdì 14 a domenica 16 settembre.

Park and ride

Un ulteriore potenziamento degli orari degli autobus urbani sarà previsto a sostegno della formula park-and-ride. La linea 9, infatti, che collega il centro ai grandi parcheggi scambiatori della Fiera e dello Stadio Friuli, garantirà il servizio fino all’1.30 di notte sia il venerdì sia il sabato. Per le linee 1, 2, 4 e 5 (quest’ultima terminerà le corse all’1.30) saranno previste delle corse aggiuntive, mentre la linea 7 sarà attiva anche di domenica.