Renzo Max Rodrigues è il più bello della regione

Renzo Max Rodrigues, 30 anni di Tricesimo è il nuovo Mister Friuli Venezia Giulia 2019. La proclamazione è avvenuta al Ristorante Adriatico di Villotta di Chions, sede della finale ora mai da ben 4 anni su 13 edizioni del celebre concorso di bellezza maschile.

Chi è Renzo

Renzo, alto 1.87, è nato il 23 dicembre dell'89, è di origini brasiliane, ma ha l'accento friulano e parla anche la marilenghe. È nato a Belo Horizonte, si è trasferito in Friuli quando aveva 15 anni, è già padre di due bellissimi bambini, Leonardo di 5 anni e Aurora di 3 anni. Lavora come personale trainer in palestra.

Il secondo classificato

Al secondo posto si classifica Giacomo di Talmassons con la fascia di Mister Occhi, 29 anni, anche lui è un altro giovane papà sempre di due bambini, un maschio e una femmina come Renzo.

Le altre fasce

Terzo Gabriele di Udine, 28 anni con la fascia di Mister Volto Tv, quarto Michele 32 anni di Gemona del Friuli, è Mister Adriatico. Quinto il più giovane della finale, ovvero Gabriel, 18 anni di Gorizia, è Mister Astol Models.

La tendenza degli ultimi anni continua a premiare sempre uomini over 30 come si può vedere dalla classifiche e dai gusti delle giurie, rispetto ad anni fa in cui vincevano sempre giovani fra i 20 e i 22 anni.

Ricordiamo che il concorso Mister Friuli-Venezia Giulia è un marchio di proprietà dell'Agenzia Astol Models, è possibile iscriversi e partecipare gratuitamente alle selezioni del 2020 contattando il 3297185333 o mandando una mail a info@astolmodels.it