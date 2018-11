Miss Mondo: alla Fiera dei Santi vince Andrea di Villanova di Prata

Miss Mondo Italia, il concorso di bellezza e talento, ha fatto tappa alla storica festa del Friuli, la Fiera dei Santi di Rivignano Teor. In passerella a Rivignano non solo bellezza ma anche moda le bellissime ragazze, dopo aver indossato gli abiti eleganti e il costume firmato 2Bekini per la votazione, come vere modelle hanno sfilato con le nuove collezioni di Collavini mode, Urban Sport e Ottica Battistutta. Latmosfera è stata resa ancor più magica dall'accompagnamento musicale del trio acustico ALT.

Le vincitrici

Il titolo di Miss Mondo Vitalitys e la corona sono andati ad Andrea di Villanova di Prata (PN), con il suo metro e ottanta di altezza, un dolce sorriso ha conquistato la giuria, sono state premiate anche Marta di Sacile con il titolo di "Miss 2bekini", Elisa di Lestizza con il titolo di "Miss GilCagné", Nicole 17 anni di Codroipo "Miss Caroli Hotels", Serena 18 anni di Pordenone con 270 voti ha conquistato la fascia di "Miss web By Agricola". Sono state premiate anche Giulia 16 anni di Pordenone con il titolo di "Miss Lucina Savorgnan" l'originale Gulietta di Shakespeare, mentre "Miss Fiera dei Santi 2018" è Serena 19 anni di Rivignano che vedremo anche a Telefriuli ad affiancare la conduzione della trasmissione Poltronissima.