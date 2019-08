Barista rifiuta di servire due ubriachi, in cambio riceve minacce e sprangate

Prima hanno preso un bastone di ferro e hanno sfondato la vetrata del locale, poi se ne sono andati urlando al barista "ti mandiamo in ospedale, ti facciamo chiudere il locale". L'episodio si è verificato nella serata di giovedì al bar Duomo di via Vittorio Veneto, in pieno centro a Udine, a pochi passi dalla cattedrale di Santa Maria Annunziata. Destinatario delle minacce Giancarlo Di Bert, titolare dell'esercizio pubblico. La sua "colpa" è stata quella di essersi rifiutato di servire dell'alcol agli autori dei danni, una coppia di uomini - pare di etnia rom -. I due si sono presentati all'interno del bar in evidente stato di ubriachezza, con un modo di fare molesto. Di Bert, fermamente, si è opposto alla richiesta di servirli, ricevendo in cambio quanto raccontato. In quel momento erano presenti circa 30 clienti. Una volta uscita la coppia di ubriachi il barista ha chiesto l'aiuto di una volante della Questura, arrivata sul posto alcuni minuti dopo.