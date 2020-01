Migliori "Gelaterie d'Italia", a Udine una sola si conquista il massimo dei voti

Per il terzo anno consecutivo, la gelateria Timballo - Fiordilatte si è meritata i "Tre coni" della Guida Gelaterie d'Italia del Gambero Rosso, un volume interamente dedicato all’universo della gelateria italiana di qualità. Una mappa che da nord a sud Italia racconta di grandi conferme e costante crescita della qualità.

La Guida Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso, realizzata in collaborazione con Orion e presentata in anteprima durante il Sigep di Rimini, giunge quest’anno al suo quarto compleanno con l’edizione 2020. Un volume attento che osserva i migliori indirizzi italiani dedicati al gelato, intercettando nuove tendenze e sensibilità di quella fetta sempre più ampia di gelatieri che ha scelto un approccio di studio, ricerca, sperimentazione e confronto, senza tralasciare l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità.

Sono soltanto due le gelaterie che in regione si sono meritate i "Tre coni": Scian L’Insolito Gelato di Cordenons in provincia di Pordenone e, appunto, la gelateria Fiordilatte di Udine, che ha commentato così:

Siamo onorati e felici di essere inseriti per il terzo anno consecutivo nella preziosa Guida Gelaterie d’Italia 2020 del Gambero Rosso con TRE CONI. È una conferma sempre più importante per tutta la categoria dei gelatieri, proprio perché sostiene la valorizzazione del gelato artigianale e contemporaneamente l’utilizzo di materie prime locali che esaltino le qualità del Made in Italy in unione alla nostra attenzione spontanea verso la salvaguardia dell’ambiente che in occasione dei 35 anni di attività si celebra con il rinnovo della gelateria di Udine in ottica eco sostenibile