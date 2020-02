Ricchi e famosi con TikTok: due giovani friulani vi spiegano come fare

I più giovani la stanno già utilizzando e la piattaforma sta raggiungendo l’interesse anche degli under 30: TikTok si prepara ad essere l’app del 2020 e non solo. Questa applicazione è arrivata quasi senza che ce ne accorgessimo, con un tasso di crescita quasi esponenziale, conquistando numeri assoluti per download, utenti e tempo trascorso sulla piattaforma. Per questo due giovani friulani Michele Miconi e Luca Gabino di 27 e 23 anni, hanno deciso di scrivere una guida affinché le aziende siano in grado di coglierne il potenziale. La sua forza, infatti, è quella di mescolare le funzioni delle app più di successo: da Snapchat prende la registrazione e la condivisione di video, da Instagram la dinamica della comunità social e da Spotify la musica. Il tutto in un unico social.

I numeri

TikTok ha superato la pietra miliare di 1 miliardo di download nel febbraio 2019, impiegando poco meno di nove mesi per generare altre 500 milioni di installazioni. Ci sono voluti poco più di sette mesi per far crescere l’app da 500 milioni a 1 miliardo di download globali. Una crescita che sta coinvolgendo anche il target italiano, fino ad oggi infatti la velocissima crescita esponenziale è arrivata da mercati come quello indiano, cinese e Usa.

Business

Alcuni affermano che le opportunità di business su questa piattaforma siano ancora acerbe per il target di utenza ancora troppo giovane. I cinesi e gli americani hanno però capito che è da qui che si può costruire una pubblicità a lungo termine, le multinazionali lo stanno già facendo ed anche alcuni politici italiani. Michele Miconi e Luca Gabino hanno colto questa possibilità, creando una guida in grado di informare in modo approfondito anche l’audience italiana formato da imprenditori, liberi professionisti e specialisti del settore, un mezzo per essere realmente competitivi e consapevoli di quanto valore questa nuova piattaforma possa apportare ai business presenti sul territorio. Lo scopo della guida è far sì che gli l’imprenditori conoscano meglio la piattaforma social, approfondendo la storia, le funzionalità, l’algoritmo, le strategie di referral, le funzioni Ads per il marketing, dei case Studies di brand internazionali e dei consigli per la rapida crescita dei profili anche privati.

La guida

L'obiettivo del manuale è di dare un'impostazione pratica sul TikTok Marketing e Ads. Attraverso consigli ed approfondimenti verranno forniti i mezzi per conoscere la storia del social, aumentare le performance del profilo, acquisire nuovi follower, like e coins. La guida è un eBook in continuo aggiornamento e di facile comprensione anche per i non addetti ai lavori in modo che non vengano commessi gli errori che il 90% dei principianti commettono quando si avvicinano a questo nuovo Social Network. All'interno ci sono anche tutte le news sul tema TikTok Ads per avviare una campagna pubblicitaria. La guida è composta da 7 capitoli: le origini, le basi, la strategia referral di TikTok, come fare promozione, la piattaforma di Ads, case Studies Ads di brand Internazionali e strategia per rapida crescita.

Chi sono

Michele Miconi ha collaborato in diverse produzioni discografiche con noti personaggi ed influencer, lavora come social media manager di un'azienda del Friuli Venezia Giulia. Ha una doppia laurea, in marketing ed ingegneria audio, nel tempo libero gestisce un blog sull’Influencer marketing (Minfluencer.blog), e negli ultimi cinque anni ha gestito sui social profili di vari personaggi collezionando con i suoi contenuti più di 15 milioni di visualizzazioni.

Luca Gabino nasce come content creator specializzato in grafica e fotografia, ora lavora in una azienda leader in Friuli come graphic designer e marketer. Si occupa di contenuti per social media e cura la user interface di app e siti web. Inoltre ha collaborato con note pagine Instagram per la realizzazione di grafiche e immagini profilo.