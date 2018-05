Michael Craighero è stato ritrovato, si trovava in Austria

Michael Craighero, il 27enne di Timau scomparso dallo scorso 25 aprile, è stato ritrovato. Come riporta il Tgr del Friuli Venezia Giulia si trova a Sankt Poelten, a circa 65 chilometri da Vienna, in stato confusionale e senza avere niente con sé. La madre, Lucia Plozner, è già partita per raggiungerlo.

La scomparsa

Il giovane carnico era salito su una corriera Flixbux a Stoccarda, città tedesca dove vive e lavora, per fare un breve rientro in Friuli in occasione del ponte. Dopo un cambio di pullman effettuato a Budapest, non è più tornato a casa né ha dato notizie. Ora. dopo giorni di attesa, appelli e ricerche, finalmente la buona notizia.

Il sindaco: «La più bella notizia che potesse arrivare»

È felice per la notizia il sindaco Massimo Mentil: «Il sollievo è doppio, come sindaco e come conoscente personale del ragazzo. È la miglior notizia che potesse arrivare. Il ritrovamento trasmette una grande serenità alla comunità e al paese, alle tante persone che sono state vicine alla famiglia del ragazzo».