Asilo nido e mensa, a Udine si pagano 100 euro in più della media nazionale

Mettendo assieme retta e mensa dell'asilo nido si arriva a 482 euro al mese 103 euro in più rispetto alla media nazionale. È quanto alle famiglie udinesi, con un bimbo al nido e un altro alla materna o primaria, secondo il rapporto “Servizi in…Comune. Tariffe e qualità di nidi e mense” di Cittadinanzattiva, elaborato in questo mese.

Livello Italia

Precisamente 395 euro per la retta dell’asilo (a livello nazionale la media è di 300)e 90 euro circa per la mensa (la media nazionale è di 82). Le tariffe restano sostanzialmente invariate rispetto all’anno precedente. Sul sito web www.cittadinanzattiva.it è disponibile l’intero dossier con i dati per singola Regione e capoluogo di provincia, nonché una rilevazione a campione sullo stato delle mense scolastiche e la percezione di qualità del cibo servito. È inoltre disponibile un elenco delle principali forme di sostegno alla genitorialità, con criteri per accedervi e importi erogati. Va sottolineato che la Regione ha istituito un sistema di abbattimento delle rette di frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia, sostenendo le famiglie nel pagamento delle rette con risorse regionali o mediante cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo.

La tabella con tutta le province regionali

FRIULI VENEZIA GIULIA

CITTA’ RETTA MENSILE ASILO NIDO € VARIAZIONE SU 2017/18 % RETTA MENSILE MENSA € VARIAZIONE SU 2017/18 % Gorizia 299 +2,0 74 - Pordenone 387 - 71 - Trieste 367 - 75 - Udine 395 -4,8 90 -2,2 Media 362 -0,9 78 -0,6

Fonte: Cittadinanzattiva – “Servizi in…Comune”, Ottobre 2018