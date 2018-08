In memoria di Luca Di Lazzaro, piazza San Giacomo a mattoncini alla comunità

Nella vita padre, carabiniere, ciclista, ma anche artista dei lego. Una passione quella di Luca Di Lazzaro, l’uomo morto lunedì a causa di un incidente stradale, che sarà ricordata dai tanti amici che si era fatto in 20 anni trascorsi e vissuti in Friuli. Una persona disponibile, dal sorriso contagioso con un marcato accento romano che non aveva perso nonostante la sua lunga permanenza a Nord Est diventata ormai “casa”.

L'appello

In onore della “sua” Udine aveva deciso di cimentarsi nella ricostruzione di piazza San Giacomo, lavorandoci per quasi un anno e utilizzando 85 mila mattoncini colorati. Un lavoro di cui parlava con orgoglio e che ora Alessandro Venanzi, consigliere comunale a Udine e amico della vittima, chiede possa essere a disposizione dell’intera comunità udinese. Per farlo, l’ex assessore al commercio, lancia un appello al sindaco Fontanini con la speranza che la versione in mattoncini colorati di piazza san giacomo possa essere messa a disposizione della città in maniera permanente.

Le altre iniziative

In collaborazione con Afdl.it - Ambassador la più grande community Lego in Italia e partner di NovaLudica, con il sostegno di Damiano Baldini partron di Afdl, annunciamo che dalla prossima edizione, TheBrickFortress sarà dedicata alla memoria di Luca di Lazzaro che ha creduto, realizzato e contribuito alla nascita di questa esposizione.

"Ancora con il cuore a pezzi - si legge su Fb -vogliamo rendere omaggio alla sua persona, come uomo, come amico e come costruttore Lego. Il vuoto che lascia è Incolmabile, ma ci ripromettiamo di rendere speciale la prossima edizione a lui dedicata. Lavoreremo con le scuole per pensare ad un progetto e un concorso in sua memoria".