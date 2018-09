Mega discarica abusiva scoperta a Udine Ovest

Scoperta una discarica abusiva a Udine. Ad accertarlo sono stati gli agenti della Polizia di Prossimità della Polizia Locale dell’Uti Friuli Centrale con il supporto del personale tecnico dell'Arpa Fvg. L'area posta sotto controllo si trova a fianco nell'area esterna di pertinenza di un capannone, al cui interno è presente anche un'abitazione.

I dettagli

La discarica si trova confinante con la Strada Regionale 13 “Tangenziale Ovest" e al suo interno si accede solamente tramite una stradina sterrata. Dentro è stata rinvenuta un’area scoperta di stoccaggio non autorizzato, composto da legnami, inerti, materiali da costruzione e scarti provenienti da demolizioni. Tra questi sono presenti diversi elementi in eternit, pneumatici fuori uso, bidoni di pittura, elettrodomestici in disuso e diverso materiale evidentemente accumulato nel tempo. L’accertamento ha comportato una corposa attività d’indagine e verifiche catastali per identificare con certezza la proprietà dell’area. Dalle prime informazioni ricevuta è scattata una segnalazione all'autorità giudiziaria a carico del rappresentante legale di quella che sembrerebbe essere una ditta di costruzioni.