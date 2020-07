Il giovane udinese che vizia di lusso vintage Chiara Ferragni: la storia di Massimo

Massimiliano è un udinese doc, ha 27 anni ed è uno di quei "giovani" tutt'altro che "choosy", per dirla alla Fornero. Da cinque anni ha aperto partita Iva ed è diventato un imprenditore, implementando quella che era un'attività cominciata per hobby: lui, infatti, mentre studiava giurisprudenza a Trieste e frequentava mercatini dell'usato in giro per il Friuli Venezia Giulia, rivendeva online gli accessori di lusso che trovava sulle bancarelle. Ora, quell'hobby è diventata un'impresa di e-commerce che si chiama MM Luxury che non solo gli dà da vivere, ma che lo ha lanciato al 100% nel mercato della moda di lusso vintage facendolo conoscere anche alle influencer più note.

L'inizio di un'impresa

Massimiliano Merici è nato e cresciuto a Udine e non aveva mai sospettato di avere delle doti commerciali. Così si è iscritto a giurisprudenza a Trieste. «Grazie a una morosa che aveva questa passione ho cominciato a girare i mercatini dell'usato, che qui in regione non mancano. Era un hobby nato in parallelo agli studi, poi un giorno ho trovato una valigetta di Cartier che era letteralmente buttata sotto uno scaffale: l'ho comprata e rivenduta e dal margine di guadagno ho capito che era un mercato in cui mi interessava entrare». E così Massimiliano, parallelamente agli studi in giurisprudenza ha cominciato a informarsi per capire cosa fosse interessante sul mercato, scoprendo le borse di lusso.

Milano

«Dopo la laurea ho deciso di andare a Milano e dedicarmi esclusivamente a questo: ho studiato tutti gli aspetti del settore, i modelli, come riconoscere il vero dal falso e ho fatto miei tutti i dettagli per crescere. Milano offre davvero grosse opportunità, anche culturalemente. C'è voglia di crescere e mettersi in gioco». A due anni e mezzo dal trasferimento a Milano, l'impresa di Massimiliano si è ingrandita molto. «Ho interagito con persone inserite nel mercato e ho trovato i prodotti giusti e ingrandendo il giro di affari mi è capitato di lavorare con personaggi famosi e conosciuti: gli affari con loro sono lo specchio della gratificazione per il lavoro svolto finora».

La Ferragni e le altre

Una su tutte, Chiara Ferragni. Se si arriva a lei, si ha fatto centro. E Massimiliano ha concluso due affari con la nota influencer, facendo fare uno scatto in avanti alla sua carriera di imprenditore di lusso nell'e-commerce. «Lei ha comprato due prodotti da me: un Hermès in coccodrillo arancione e la scorsa settimana una Chanel nera in alligatore». Le citazioni della Ferragni sul suo profilo Instagram valgono oro e per Merici si è trattato molto più che di due affari conclusi bene. Il secondo colpaccio lo ha messo a segno trovando un trasportino di Vuitton per il cane di Giulia De Lellis, influencer diventata celebre dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, nel 2015.

La consacrazione su Forbes

L'anno scorso Massimiliano Merici è dunque finito nella lista dei 100 under 30 di Forbes nella categoria e-commerce. Una sorta di "diploma" non richiesto per i giovani che si distinguono come imprenditori. Per lui un riconoscimento importante, che equivale al voto che sceglie per se stesso, «un 9 pieno, direi... per la grande soddisfazione personale e gli obiettivi fin qui raggiunti. La perfezione non esiste, ma facendo un bilancio complessivo sono contento e mi ritengo fortunato, in momenti così difficili per tanti. L'online è il futuro ma è anche il presente».

Il futuro

Lavorando con l'online, l'unico obiettivo è avere un'apertura commerciale maggiore. «Ci sono molti paesi che sono difficili da raggiungere, come Cina e Giappone. Mi piacerebbe riuscire a farmi conoscere lì, aprendo nuovi mercati. L'aspirazione massima è quella di ampliare i contatti, per quanto per ora riesca a difendermi bene: Nord Europa, Emirati, Stati Uniti, Egitto o paesi molto piccoli, come Cipro e Malta, dove non pensavo di trovare persone interessate». Per MAssimiliano l'importante è non darsi limiti.

MM Luxury

Il progetto imprenditoriale lanciato dal giovane studente udinese nasce nel maggio 2015. Lo scopo è quello di soddisfare tutti gli amanti del lusso nonché gli appassionati delle più note case di moda nazionali ed internazionali. L'idea è quella di un negozio esclusivamente on-line (e-commerce) di accessori delle griffe di lusso più attuali, tutto usato garantito in condizioni ottime. L'attività oltre alla vendita prevede l'acquisto da privati e quindi la valutazione dell'usato proposto; principalmente sono d'interesse accessori e borse dei seguenti marchi: Louis Vuitton, Chanel, Hermés, Celine, Valentino, Prada, Saint Laurent.