Manutenzione dei canali a Mortegliano, lavori per 400 mila euro

Proseguono gli interventi di manutenzione delle opere di bonifica e irrigazione a cura del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. In vista della stagione estiva, in primavera partiranno i lavori di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua nella zona operativa di Mortegliano – che comprende anche i comuni di Bicinicco, Gonars, Pozzuolo del Friuli, Pavia di Udine e Udine - eseguiti in parte in appalto, in parte nelle forme dell’amministrazione diretta con manodopera consortile.

L’intervento, dal costo di 405mila euro, prevede la pulizia dei canali per consentire il libero deflusso dell'acqua e quindi l'irrigazione dei fondi agricoli, l’espurgo, con rimozione del materiale depositato, il decespugliamento, lo sfalcio delle sponde laterali e delle banchine dei canali stessi. Si provvederà inoltre ad eseguire manutenzioni ordinarie su impianti ed opere di distribuzione irrigua, con potenziamento dell’efficienza dell’irrigazione tramite la sostituzione (o posa) di canalette dove necessita.

Su impianti, cabine di trasformazione e apparecchiature (pompe e quadri elettrici) viene comunque eseguita manutenzione periodica e continuativa durante tutto l’anno per garantire poi a massima efficienza in estate. Gli interventi di decespugliamento e sfalcio riguarderanno tutte le aree degli impianti consortili dell’area operativa di Mortegliano, e verranno eseguiti in parte nelle forme dell’amministrazione diretta, cioè senza appaltare i lavori, grazie all’l’impiego di manodopera consortile.