Maltempo, in provincia oltre 50 interventi dei vigili del fuoco

Sono stati oltre 50 gli interventi effettuati dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Udine in seguito alle intense precipitazioni piovose delle ultime ore. I comuni interessati sono quelli della zona pedemontana e della bassa pianura: Manzano, Faedis, Torreano, San Leonardo, Cividale del Friuli, San Pietro al Natisone, Pulfero, Remanzacco, Santa Maria la Longa, Fiumicello e Pavia di Udine. Gli interventi hanno riguardato situazioni di criticità relative ad allagamenti di strade e abitazioni. È stato richiesto anche l’impiego di mezzi movimento terra per la liberare strade interessate da smottamenti nel comune di Faedis per liberare una strada e per arginare alcune strade nel comune di Santa Maria la Longa. Una quindicina le squadre impegnate. Oltre alla sede di Udine hanno operato anche i distaccamenti di Cervignano, Cividale e i volontari di Codroipo, Cercivento e San Daniele.

Il bollettino della Protezione civile

Nelle ultime ore si è esaurita la spinta del vento meridionale. Di conseguenza i rovesci e i temporali hanno assunto carattere più isolato, pur se sempre caratterizzati da una certa stazionarietà. Nel complesso sono caduti, sulle Prealpi Giulie, da 250 millimetri (zona dei Musi) a più di 300 millimetri (Valli del Natisone). Piogge intense sono cadute anche sulle prealpi carniche, con una punta di 200 millimetri a Chievolis, abbondanti in genere sulle altre zone, tra 50 e 100 millimetri.

Previsioni

Nelle prossime ore non sono attesi, se non con bassa probabilità, ulteriori rovesci o temporali, mentre dalla tarda serata e nel corso della prossima notte è probabile che si riattivino condizioni di instabilità con qualche rovescio o temporale specie sulla pianura e sulla fascia prealpina. I temporali previsti dovrebbero essere in lento spostamento o stazionari, portando quindi eventualmente piogge localmente abbondanti.