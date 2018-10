Maltempo in Fvg: cessato l'allarme a Latisana, ma continua a piovere

Sono 23 mila le persone rimaste senza energia elettrica, decine le strade interrotte con un porte che presenta 'criticità'. Dopo la paura della notte, l'emergenza sembra essere terminata a Latisana dove la piena sta calando e il Tagliamento permette alla cittadina della Bassa di scongiurare l'ipotesi allagamento. Nella notte in monitoraggio gli interventi hanno operato più di 200 volontari della protezione civile e sono attivi 15 Centri Operativi Comunali (COC). I valori di pioggia e vento registrati tra 27 e 29 Ottobre sono tra i più alti registrati negli ultimi trenta anni.

Istituzioni vicine alle comunità

La vicinanza del Consiglio regionale alle popolazioni colpite dal maltempo che ha investito parte del Friuli Venezia Giulia e l'apprezzamento per l'opera di tutti coloro - volontari e professionisti - che stanno lavorando in questi giorni ininterrottamente è stata espressa dal presidente Piero Mauro Zanin che ha fatto proprio l'invito della consigliera Mariagrazia Santoro a dire loro il grazie dell'Assemblea per il grande impegno profuso. La vicinanza delle istituzioni va alle popolazioni e alle amministrazioni comunali colpite e alle Forze dell'ordine, del Volontariato e della Protezione civile che - ha sottolineato Zanin - con il loro intervento hanno limitato di molto - i rischi potenziali che un territorio fragile poteva subire a causa dalla straordinaria ondata di maltempo.

Albero abbattuto di fronte all'ufficio 6 di Lignano Sabbiadoro. Foto di Odino Ganz